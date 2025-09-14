Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Ленинградской области Андрей Лебедев набирает 7,72% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 81,58% голосов по итогам обработки 51,91% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев набирает 7,72% голосов, выдвинутый партией "Зеленые" Сергей Лисовский - 2,48%; кандидат от "Коммунистов России", председатель ЦК партии Сергей Малинкович получает 3,20% голосов; выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Игорь Новиков - 3,61%.

Явка избирателей на выборах губернатора региона, по данным на 18:00 мск финального дня голосования, достигла 58,41%, сообщил на брифинге председатель избиркома региона Михаил Лебединский.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.