Угроз для избирателей и членов комиссий допущено не было, сообщила глава городской избирательной комиссии Нина Фаустова

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Все меры безопасности, предусмотренные на избирательных участках Севастополя, в дни голосования реализованы в необходимом объеме, угроз для избирателей и членов комиссий допущено не было, сообщила журналистам глава городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Воздушная тревога в Севастополе в часы работы участков объявлялась один раз - 9 сентября - и длилась более получаса.

"Считаю, что комиссии отработали блестяще. Ни одной угрозы для жизни избирателей и для членов комиссий создано не было. Вся документация находилась опечатанная в сейфе в полной сохранности", - ответила Фаустова на вопрос ТАСС о том, как отрабатывались меры безопасности во время воздушной тревоги.

Она напомнила, что перед выборами вопросам обеспечения безопасности как избирателей, так и сотрудников комиссий, а также сохранению документов уделялось большое внимание, были проведены тренировки и проработаны алгоритмы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций.

"Когда мы готовились к дням голосования, то проработали все инструкции, согласовали их с правоохранительными органами, разделили обязанности: где действуют правоохранительные органы, где команду по сохранению документации - дает именно председатель участковой комиссии, - провели несколько тренировок, отработали просто до автоматизма движения и действия при любой ситуации: будь то сообщение о минировании, будь то воздушная тревога, будь то [сигнал] "Баллистика". Каждому участку определили убежище, а там, где у нас участки расположены в модульных конструкциях, привезли бетонные", - пояснила Фаустова.

О выборах в Севастополе

В Севастополе прошли выборы губернатора, а также депутатов двух муниципальных округов. Досрочное голосование велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

Явка на выборах губернатора на 18:00 мск 14 сентября составляла 60,7% - проголосовали 201 700 избирателей. По итогам обработки 30,45% протоколов, действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 80,29% голосов, кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев - 5,16%, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" общественник Сергей Круглов - 3,17%, кандидат от КПРФ, гендиректор крюинговой компании Геннадий Кушнир - 3,91%, выдвинутая партией "Новые люди" экономист Ирина Салина - 3,31%.