Заседание ВККС запланировано на 09:30 мск 15 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление единственного претендента на должность председателя Верховного суда России - генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Получение рекомендации ВККС является обязательным условием для кандидата, который может быть назначен Советом Федерации по представлению президента России.

Заседание ВККС запланировано на 09:30 мск 15 сентября.

Ранее глава коллегии Николай Тимошин сообщил, что генеральный прокурор подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда. Он стал единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, так как имеет звание "Заслуженный юрист РФ". По данным издания "Коммерсантъ", ему была поставлена оценка "отлично".

В случае получения одобрения ВККС документы будут отправлены в Администрацию президента РФ. Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения ВККС. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой. Она умерла 22 июля на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Верховный суд она возглавила 17 апреля 2024 года, став первой женщиной на этой должности. 29 июля ВККС объявила конкурс на должность председателя Верховного суда.

Краснов может стать третьим председателем Верховного суда России с 1990 года. И первым не из судейского сообщества.

Он окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1998 году и с этого времени работал на различных должностях в следственных органах прокуратуры. После образования Следственного комитета Краснов перешел на службу туда и занимался расследованием самых резонансных дел - деятельности радикальной группировки русских националистов (так называемая Боевая организация русских националистов, БОРН), убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, покушения на Анатолия Чубайса, убийства судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, убийства чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, убийства "антифашистов" Федора Филатова, Ивана Хуторского. Он также вел расследование дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. В 2015 году Краснов возглавлял следственную группу и производство по уголовному делу о гибели царской семьи. В 2016 году он был назначен заместителем председателя Следственного комитета РФ и курировал Главное следственное управление ведомства. В 2020 году Краснов был назначен на должность генпрокурора РФ.