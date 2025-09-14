Махонин набрал в Прикамье 70,95% голосов по итогам обработки 98,65% протоколов

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова на втором месте

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 70,95% голосов по итогам обработки 98,65% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова набирает 10,27% голосов, выдвинутая "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионерка Людмила Караваева - 3,25% голосов. Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Олег Постников получает 7,91% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов - 5,88%.

Ранее Махонин предложил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ от региона, ими стали действующий сенатор Андрей Климов, первый заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев и первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Решение о наделении полномочиями сенатора будет принято избранным губернатором не позднее следующего дня после официального вступления в должность.

Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Во главе региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего на должность министра экономического развития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин избран губернатором Пермского края, получив 75,69% голосов избирателей.

В новость внесены изменения (00:58 мск) - добавлена информация о подсчетах.