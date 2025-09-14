Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", юрисконсульт Надежда Ефремова набрала 9,31% голосов

КАЛУГА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 72,99% голосов по итогам обработки первых 50,21% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", юрисконсульт Надежда Ефремова набирает 9,31% голосов, кандидат от ЛДПР, начальник отдела по развитию регионов в компании "Мирострой" Степан Опарышев - 4,73%. Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", замдиректора по спортивной подготовке спортшколы "Космос" города Калуги Иван Родин получает 4,05% голосов, выдвинутый КПРФ директор сельскохозяйственного производственного кооператива "Жерелево" Николай Яшкин - 6,31%.