Врио губернатора Курской области добавил, что жители региона шли на выборы несмотря на работу ПВО, ракетные опасности и угрозы атаки дронов

КУРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил сотрудников участковых избирательной комиссии, работавших в курском приграничье, которые проходили ежедневно 5-7 км и обеспечивали возможность проголосовать для местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове действует особый порядок голосования на выборах губернатора Курской области: голосование проходило без использования стационарных участков, свой голос избиратели отдавали на дому с соблюдением всех норм безопасности.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы каждый житель Курской области имел возможность проголосовать. И в том числе в части четырех муниципальных образований начали досрочную процедуру голосования. Поэтому по заявкам граждан к ним выходили сотрудники УИК, и я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить этих без преувеличения героических людей, потому что ежедневно по 5-7 км они проходили для того, чтобы дать возможность жителям проголосовать", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Хинштейна, за все дни выборов губернатора Курской области не было зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования. Куряне шли на выборы несмотря на работу ПВО, ракетные опасности и угрозы атаки БПЛА, отметил врио губернатора.

Также он добавил, что активно голосовали все жители курского приграничья. "Очень активно голосовали жители приграничия, тех пяти наших муниципалитетов, которые отселены полностью. Это голосование было организовано в пунктах временного размещения, и там явка более чем значительна", - рассказал журналистам Хинштейн.