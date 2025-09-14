Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской областной думы Геннадий Баев занимает второе место

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 86,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской областной думы Геннадий Баев набирает 2,60% голосов, депутат облдумы, кандидат от КПРФ Алексей Бобовников - 5,09%, депутат облдумы, выдвинутый партией ЛДПР, Алексей Томанов - 4,07% голосов.

Ранее Хинштейн представил в облизбирком список в сенаторы Совета Федерации. Среди них - генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение "Электроагрегат" Николай Шевченко, командир добровольческого отряда "Барс-Курск" Игорь Чечулин, депутат Курской областной думы седьмого созыва, председатель постоянного комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Евгения Ламонова.