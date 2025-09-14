Ситников набирает 67,5% в Костромской области после обработки 70,8% протоколов

Выдвинутый КПРФ секретарь по организационно-партийной работе областного отделения партии Сергей Шпотин - 11,6%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 67,5% голосов по итогам обработки 70,8% протоколов, следует из данных онлайн-табло информационного центра ЦИК.

Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", замдиректора - начальник отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев набирает 6,23% голосов. Кандидат от ЛДПР пенсионер Юрий Миндолин - 6,37%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Костромской облдумы Николай Цвиль получает 6,7% голосов. Выдвинутый КПРФ секретарь по организационно-партийной работе областного отделения партии Сергей Шпотин - 11,6%.

Депутаты Костромской областной думы единогласно наделили Ситникова полномочиями губернатора региона по представлению главы государства 28 апреля 2012 года. В мае 2015 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку, назначив Ситникова врио руководителя Костромской области. 13 сентября 2015 года Ситников, выдвинутый "Единой Россией", одержал победу на прямых выборах губернатора региона, получив 65,62% голосов избирателей. 13 сентября 2020 года вновь избран губернатором Костромской области, набрав 64,65% голосов.