Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев с 6,76% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 83,70% голосов по итогам обработки 91,49% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев набирает 6,76% голосов. Выдвинутый партией "Зеленые" Сергей Лисовский - 2,29%. Кандидат от "Коммунистов России", председатель ЦК партии Сергей Малинкович получает 2,8% голосов. Выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Игорь Новиков - 3,15%.

По последним данным Леноблизбиркома на 18:00 мск финального дня голосования, явка избирателей на выборах губернатора региона достигла 58,41%. По предварительным данным Леноблизбиркома, итоговая явка на выборах губернатора составит около 60%.

Вечером 14 сентября губернатор Дрозденко принял участие в видеоконференции партии "Единая Россия" под руководством Дмитрия Медведева. На ВКС подвели итоги избирательной кампании 2025 года. В регионе выборы прошли организованно и прозрачно, а количество нарушений оказалось минимальным, отмечается в сообщении пресс-службы правительства области.

В "сенаторскую тройку" Дрозденко вошли советник генерального директора "Ленгазспецстроя", ветеран специальной военной операции Константин Патраев; действующий сенатор РФ, первый зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов и замредседателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина.