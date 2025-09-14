За ним следует Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Алексей Буглак

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 67,32% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", методист кафедры гуманитарного образования Архангельского областного института открытого образования Алексей Буглак набирает 3,85% голосов. Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Роман Лябихов - 4,76%. Кандидат от партии "Зеленая альтернатива", руководитель центра поддержки предпринимательства "Агентство регионального развития" Наталья Сорокина получает 3,94% голосов. Депутат Архангельской городской думы, выдвинутая ЛДПР, Мария Харченко - 10,59% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор компании "Гидросервис" Олег Черненко набирает 8,10% голосов избирателей.

Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области указом президента РФ Владимира Путина 1 апреля 2020 года, сменив во главе региона Игоря Орлова. 13 сентября 2020 года во время прямых выборов Цыбульский, выдвинутый "Единой Россией", был избран губернатором Архангельской области. За него проголосовали 69,63% избирателей.