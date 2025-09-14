Член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов сообщил, что этот вопрос будет решаться на партийном съезде.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" планирует сохранить преференции для участников СВО на праймериз перед думскими выборами, как это было в предыдущие годы, но окончательное решение будет приниматься на съезде. Об этом ТАСС сообщил член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.

Последние два года "Единая Россия" предоставляет участникам СВО преференции на праймериз, в том числе 25-процентную надбавку к результатам голосования, также для них введены упрощенные условия подачи документов и проведения предвыборной кампании.

"Пока вопрос преференций нами не обсуждался. На данный момент мы предполагаем, что условия будут сохранены. Те, которые в предыдущие годы мы применяли", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил этот вопрос будет решаться на партийном съезде.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.