ЕР набрала 65,60% на выборах в заксобрание ЯНАО после обработки 100% протоколов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 65,60% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

ЛДПР набирает 16,12%, КПРФ - 10,46%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,41%.

Всего на территории ЯНАО были расположены 212 избирательных участков, процесс голосования обеспечивали более 2 тыс. членов участковых комиссий. Голосование длилось три дня - 12,13 и 14 сентября.