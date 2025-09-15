На втором месте - ЛДПР

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курганской областной думы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Единороссы набирают 54,91% голосов, свидетельствуют данные в ЦИК РФ.

КПРФ получает 10,69% голосов. У ЛДПР 12,85% голосов, у партии "Новые люди" - 7,37%, у "Партии пенсионеров" - 6,24%, у "Справедливой России - За правду" - 5,87%.

На выборах парламентариев облдумы были зарегистрированы 439 кандидатов, выдвинутых шестью избирательными объединениями по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам.

В 2020 году на выборах в седьмой созыв думы "Единая Россия" по единому избирательному округу набрала 44,57% голосов, КПРФ - 19,05%, ЛДПР - 14,46%, "Справедливая Россия" - 10,54% и "Российская партия пенсионеров" - 8,27%. В результате "Единая Россия" получила 10 мандатов, КПРФ - три, ЛДПР - два, по одному мандату оказались у регионального отделения Партии пенсионеров и "Справедливой России".