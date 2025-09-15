Действующий губернатор региона набрал 70,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выдвинутый партией "Единая Россия", победил на выборах в регионе с 70,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова набирает 10,3% голосов. Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Олег Постников получает 7,89% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов - 5,87%. Выдвинутая "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионерка Людмила Караваева - 3,26% голосов.

Ранее Махонин предложил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ от региона, ими стали действующий сенатор Андрей Климов, первый заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев и первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Решение о наделении полномочиями сенатора будет принято избранным губернатором не позднее следующего дня после официального вступления в должность.

Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Во главе региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего на должность министра экономического развития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин избран губернатором Пермского края, получив 75,69% голосов избирателей.