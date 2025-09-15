Следующий за ним кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 9,76% голосов

ТАМБОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает с 74,3% голосов на досрочных выборах главы региона по итогам обработки 97,08% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 9,76% голосов. Олег Морозов от ЛДПР набирает 5,34% голосов. Кандидат от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Павел Плотников - 5,26%. Елена Семилетова от партии "Новые люди" - 4,09%.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил участника первого потока образовательной программы "Время героев" Первышова врио главы Тамбовской области. На этом посту он сменил Максима Егорова, который досрочно ушел в отставку. Первышов с 2016 года по 2021 год возглавлял Краснодар. В 2021 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе и прошел в Госдуму VIII созыва. Будучи депутатом Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем в зону СВО. Кавалер ордена Мужества.

Ранее Первышов представил в облизбирком список кандидатов в сенаторы Совета Федерации. Среди них - сенатор от Курской области, участник программы "Время героев" Алексей Кондратьев, уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин, а также научный руководитель в институте образования и общественных наук Тамбовского государственного университета им. Р. Г. Державина Владимир Романов.