ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия" Валерий Самохин победил на дополнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатном округу №16. Предварительные итоги голосования сообщили в региональной избирательной комиссии.

"В выборах приняли участие 31,64% избирателей. Большинство голосов избирателей получил Самохин Валерий Владимирович, выдвинутый хабаровским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия" - 49,40%", - говорится в сообщении.

На дополнительных выборах депутата Хабаровской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 большинство голосов избирателей получила Елена Добровольская, выдвинутая местным отделением "Единой России", - 69,64%. В выборах приняли участие 11,44% избирателей. Кандидат от этой же партии Степан Калинин победил на дополнительных выборах в Комсомольскую-на-Амуре городскую думу восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23.

Другие кампании

13 и 14 сентября в Хабаровском крае состоялись выборы в общей сложности по 14 избирательным кампаниям, в основном выбирали глав населенных пунктов, депутатов районных собраний депутатов, советов депутатов сельских поселений.

Главой городского поселения Вяземский по итогам выборов станет кандидат от "Единой России" Сергей Хотинец. В Вяземском районе проходили также дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения "Город Вяземский" по многомандатным избирательным округам №1, 3. Замещалось шесть мандатов. По многомандатному избирательному округу №1 депутатский мандат получили два самовыдвиженца и кандидат от "Единой России", по многомандатному избирательному округу №3 - три самовыдвиженца.

В Хабаровском районе прошли дополнительные выборы депутата районного собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 3, депутатский мандат получила Галина Рогожко, выдвинутая "Единой Россией".

В Солнечном округе прошли выборы депутатов окружного собрания депутатов первого созыва. В состав представительного органа власти вошли 15 кандидатов от "Единой России". Всего замещалось 15 мандатов.