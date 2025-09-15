Выдвинутый КПРФ секретарь по организационно-партийной работе областного отделения партии Сергей Шпотин - 11,03%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", лидирует с 67,62% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 97,06% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юрий Кудрявцев набирает 6,35% голосов. Кандидат от ЛДПР Юрий Миндолин - 6,15%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Цвиль получает 6,58% голосов, выдвинутый КПРФ Сергей Шпотин - 11,03%.