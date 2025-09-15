Кандидат от ЛДПР Илья Журавлев набирает 5,75% голосов, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Круглов - 3,29%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 81,72% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК РФ.

Кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев набирает 5,75% голосов, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" управляющий региональной благотворительной общественной организацией "Мы - севастопольцы" Сергей Круглов - 3,29%. Кандидат от КПРФ, генеральный директор "Греко-Панамской севастопольской крюинговой компании "Марин менеджмент шиппинг" Геннадий Кушнир получает 3,91% голосов, выдвинутая партией "Новые люди" гендиректор компании "Диабух" Ирина Салина - 3,54%.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя летом 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин освободил его предшественника Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%.

Ранее Развожаев представил в избирком сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, согласно которым в сенаторскую тройку вошли действующий член Совета Федерации Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Дмитрий Белик и замгубернатора Светлана Пирогова.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.