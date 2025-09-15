Законопроект также предлагается дополнить статьей, закрепляющей правила повторного голосования на выборах по одномандатным избирательным округам

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о проведении второго тура выборов депутатов нижней палаты по одномандатным округам, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" и лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает проводить второй тур выборов депутатов Государственной думы, избираемых по одномандатным округам, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента", - говорится в сообщении.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ". Предлагается установить, что избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил более 50% голосов избирателей. Если ни один из зарегистрированных в это одномандатном избирательном округе кандидатов не получил более половины голосов, ЦИК назначает повторное голосование, следует из текста документа.

Также законопроект предлагается дополнить статьей, закрепляющей правила повторного голосования на выборах по одномандатным избирательным округам. Согласно предлагаемой статье, если на выборах в бюллетень было включено более двух кандидатов, но ни один из них не получил более 50% голосов, ЦИК сможет назначать повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

Как следует из документа, повторное голосование можно будет назначить через 14 дней при наличии письменного заявления зарегистрированного кандидата о согласии на повторное голосование по его кандидатуре. При этом допускается возможность кандидата снять свою кандидатуру при повторном голосовании, тогда его место по решению ЦИК РФ сможет занять следующий по количеству полученных голосов кандидат. В случае, если остается только один кандидат, повторное голосование проводиться не будет. Также указывается, что по итогам повторного голосования избранным депутатом Госдумы будет считаться кандидат с наибольшим количеством голосов.