Дрозденко победил на выборах в Ленобласти после обработки 100% протоколов

Второе место занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев с 6,69% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах в регионе с 84,21% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Ленинградской области Андрей Лебедев набирает 6,69% голосов, выдвинутый партией "Зеленые" индивидуальный предприниматель и главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский - 2,20%. Кандидат от "Коммунистов России", председатель ЦК партии Сергей Малинкович получает 2,65% голосов, замначальника юридического отдела компании "ВК "Ладога", выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Игорь Новиков - 3,02%.

Парламент Ленинградской области утвердил кандидатуру Дрозденко, внесенную в заксобрание региона президентом РФ Дмитрием Медведевым, на пост губернатора в мае 2012 года. 12 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Дрозденко, назначив его врио главы Ленобласти. 13 сентября 2015 года Дрозденко, выдвинутый "Единой Россией", одержал победу на прямых выборах губернатора региона, набрав 82,10% голосов избирателей. 13 сентября 2020 года Дрозденко, вновь выдвинутый "Единой Россией", повторно избран главой региона с результатом в 83,61% голосов.

По последним данным Леноблизбиркома на 18:00 мск финального дня голосования, явка избирателей на выборах губернатора региона достигла 58,41%. По предварительным данным Леноблизбиркома, итоговая явка на выборах губернатора составит около 60%.

Вечером 14 сентября губернатор Дрозденко принял участие в видеоконференции партии "Единая Россия" под руководством Дмитрия Медведева. На ВКС подвели итоги избирательной кампании 2025 года. В регионе выборы прошли организованно и прозрачно, а количество нарушений оказалось минимальным, отмечается в сообщении пресс-службы правительства области.

В "сенаторскую тройку" Дрозденко вошли советник генерального директора "Ленгазспецстроя", ветеран специальной военной операции Константин Патраев; действующий сенатор РФ, первый зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов и замредседателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина.