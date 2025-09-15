Кандидат от КПРФ Денис Батурин набрал 5,93% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 83,85% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Оренбургской области.

Кандидат от КПРФ, главный инженер компании "Регион безопасность" Денис Батурин набирает 5,93% голосов, выдвинутый партией "Коммунисты России" пенсионер Рамиль Гафаров - 3,29% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", советник председателя партии Сергея Миронова Оксана Набатчикова - 2,99% голосов. Директор АНО "Федерация мудрых родителей", выдвинутая партией "Новые люди", Карина Салихова - 2,41% голосов. Явка избирателей составила 49.37% (743 978 избирателей).

Ранее в качестве сенаторов, которые будут представлять регион в Совете Федерации, Солнцев, в случае его победы, предлагал действующего сенатора Елену Афанасьеву, директора Педагогического колледжа имени Н. К. Калугина Ольгу Сальдаеву и начальника департамента по работе с регионами Уральского и Приволжского федеральных округов Управления президента по внутренней политике Юрия Шевякова.

26 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Солнцев назначен врио губернатора Оренбургской области. Он сменил Дениса Паслера, назначенного врио губернатора Свердловской области. До этого Солнцев работал в правительстве Донецкой Народной Республики, с 2023 года занимал должность председателя правительства ДНР.