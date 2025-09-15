Николаев победил на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов

Константин Степанов, заместитель главы комитета Госсовета региона по экономической политике, бюджету, финансам и налогам от ЛДПР, занял второе место по числу голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Чувашии Олег Николаев на выборах руководителя республики получил поддержку 67,06% избирателей. Соответствующие предварительные данные по итогам обработки 100% протоколов опубликованы на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

Второе место по числу голосов занимает заместитель главы комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Константин Степанов, баллотировавшийся от ЛДПР: он набрал 14,23% голосов. Выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор Мариинско-Посадского маслозавода Максим Морозов набрал 8,37% голосов, за кандидата от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, гендиректора компании "Чувашлифт" Владимира Ильина проголосовали 5,56% избирателей, кандидат от партии "Зеленые", директор АНО "Бюро научных экспертиз" Владимир Савинов получил 3,15% голосов.

Кандидатами в сенаторы, предложенные Николаевым, являются экс-президент Чувашии, сенатор Николай Федоров, глава регионального Минкультуры Светлана Каликова и участник специальной военной операции Руслан Валиуллин.

29 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил Николаева врио главы Чувашии. В сентябре того же года он победил в выборах руководителя республики, получив голоса 75,61% избирателей при явке 55,5%. Оба раза Николаев, являющийся членом партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", баллотировался в порядке самовыдвижения.

Помимо выборов главы Чувашии, в этом году жители республики голосовали за депутатов городских собраний Чебоксар и Новочебоксарска, также состоялись довыборы в ряде муниципальных округов республики. Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ, в том числе в 20 субъектах выбирали губернаторов.