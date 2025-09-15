КПРФ набрала 11,27% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Костромской областной думы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Единороссы набирают 50,25% голосов, свидетельствуют данные в ЦИК РФ.

КПРФ получает 11,27% голосов, у ЛДПР - 12,11% голосов, у партии "Новые люди" - 6,83%, у "Партии пенсионеров" - 7,25%, у "Справедливой России - За правду" - 6,14%, у партии "Коммунисты России" - 3,56%.

В 2020 году на выборах в депутатов Костромской областной думы седьмого созыва "Единая Россия" набрала 31,93% голосов, КПРФ получила 17,22% голосов, ЛДПР - 12,11%, "Справедливая Россия" - 9,16%, Партия пенсионеров - 8,34%, "Новые люди" - 7,46%. Партии "Коммунисты России", "За правду", "Яблоко", "Родина" набрали менее 5%.