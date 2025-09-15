Явка на выборах, согласно предварительным данным, составила 30,87%

ОРЕНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" выиграли выборы по одномандатным округам в Оренбургской городской совет, а также получили 12 мандатов по единому избирательному округу. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Оренбургской области.

"Все зарегистрированные списки кандидатов в депутаты от политических партий преодолели пятипроцентный барьер и допущены к распределению мандатов по единому избирательному округу. "Единая Россия" - 55.66% (69 612) - 12 мандатов. <…> По 20 одномандатным избирательным округам победу одержали кандидаты от партии "Единая Россия", - сказано в сообщении.

По данным облизбиркома, по два мандата в Оренбургском городском Совете получат кандидаты от КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди", по одному представители партий "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Явка на выборах депутатов Оренбургского городского Совета, согласно предварительным данным, составила 30,87%.

"Сегодня, 15 сентября, избирательная комиссия Оренбургской области рассмотрит вопрос о результатах выборов депутатов Оренбургского городского Совета на своем заседании, в соответствии с которым будет произведено первоначальное распределение мандатов по единому избирательному округу между территориальными группами списков кандидатов", - уточняется в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на облизбирком сообщал, что выборы в Оренбургский городской совет стали одними из самых конкурентных в стране. Оренбург лидировал среди центров регионов по числу кандидатов на местных выборах. Более 460 человек были кандидатами в депутаты, конкуренция составляла почти 12 человек на место, что являлось максимальным значением на местных выборах 2025 года среди административных центров регионов России.