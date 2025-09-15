Второе место заняла партия КПРФ, набравшая 14,87% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госсовет Республики Коми с результатом 44,5% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте - партия КПРФ, набравшая 14,87% голосов, на третьем - партия ЛДПР с 14,11% голосов. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала 7,07% голосов, "Новые люди" - 5,96% голосов, партия "Зеленая альтернатива" - 3,86%, партия "Коммунисты России" - 3,61%, партия "Родина" - 0,96%.

Выборы восьмого созыва Госсовета Коми проходили с 12 по 14 сентября.