Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова набрала 14,4% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 62,19% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова набирает 14,4% голосов, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" депутат Новгородской облдумы Николай Захаров - 5,27% голосов. Зампредседателя Новгородской облдумы, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов получает 9,53% голосов, генеральный директор компании "Бенефит", кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Швабович - 6,04%.

С 2020 года Дронов занимал пост первого замгубернатора Новгородской области. С 7 февраля 2025 года он исполнял обязанности губернатора региона, когда возглавлявший область с февраля 2017 года Андрей Никитин был назначен заместителем главы Минтранса. 5 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Дронов назначен врио губернатора региона.

В сенаторскую тройку от Новгородской области Дронов включил бывшего министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сенатора от заксобрания Новгородской области Елену Писареву и депутата Новгородской областной думы Олега Стрыгина.

Выборы губернатора Новгородской области проходили с 12 по 14 сентября. Явка избирателей по итогам трехдневного голосования, согласно последним данным регионального избиркома на 18:00 мск, составила 36,4%, на предыдущих выборах в 2022 году явка составила 29,77%

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.