"Единая Россия" побеждает на 26 из 27 округах на выборах в думу Томска

ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты думы Томска от партии "Единая Россия", по предварительным результатам, побеждают на 26 из 27 округах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Томска, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Махиня.

"Завершились выборы в городскую думу. Окончательные результаты скоро будут обнародованы, но уже сейчас понятно - победила партия "Единая Россия", партия, которая всецело поддерживает политику нашего президента. На 26 из 27 округах томичи проголосовали за кандидатов от "ЕР". И по партийным спискам у этой партии - самый большой процент поддержки", - написал Махиня.

По его словам, все наблюдатели отмечают, что выборная кампания и само голосование проходило честно и легитимно, практически без нарушений.

По данным ГАС "Выборы", предоставленным областной избирательной комиссией, по итогам трехдневного голосования в Томске приняли участие в выборах почти 64 тыс. избирателей, что составляет 18,03% человек, включенных в списки. 5-процентный барьер преодолели пять избирательных объединений: "Единая Россия" (42,58%), "Справедливая Россия" (14,67%), КПРФ (12,76%), "Новые люди" (12,66%) и ЛДПР (10,7%). Партия "Яблоко" не преодолела барьер (4,86%).