Второе место заняла партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, набрав 54,48% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из информации, опубликованной на онлайн-табло в Центральной избирательной комиссии РФ.

Второе место по итогам обработки 100% протоколов занимает "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 13,43%, третье место у ЛДПР - 9,79%. Далее идут партия "Новые люди" с 8,11%, КПРФ с 5,94% и Российская партия пенсионеров за справедливость с 5,69%.

В 2020 году в аналогичных выборах принимали участие девять партий. Тогда партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрала 42,59% голосов, на втором месте была "Справедливая Россия" с 14,79% голосов, на третьем месте - КПРФ с 11,86%. Четвертое место занимала ЛДПР с 11,31%, а замыкала пятерку лидеров Партия пенсионеров с 5,7% голосов. "Зеленая альтернатива" набрала 5,36%, партия "За правду" - 2,08%, Партия роста - 1,69%, "Родина" - 0,71%. Приняли участие в выборах депутатов в 2020 году 881 425 избирателей, явка составила 33,87%.