Участие в голосовании приняли более 530 тыс. жителей региона

КУРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Курской области, где проходили выборы губернатора, составила 54,1%, сообщил председатель избиркома региона Евгений Черкашин.

"На территории региона приняли участие в выборах 468 199 избирателей, что составляет 54,1%. С 9 по 11 сентября проводилось досрочное голосование, на котором проголосовали 198 519 курян - это 23%", - сказал он.

По словам Черкашина, нарушения, которые могли повлиять на ход голосования, не установлены. Избирательная комиссия Курской области также не получала жалоб о ходе выборов губернатора региона.

Явка на выборах губернатора Курской области 2024 года составила 61,56%, участие в голосовании приняли более 530 тыс. жителей региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах в регионе 86,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской областной думы Геннадий Баев набирает 2,60% голосов, депутат облдумы, кандидат от КПРФ Алексей Бобовников - 5,09%, депутат облдумы, выдвинутый партией ЛДПР, Алексей Томанов - 4,07% голосов.