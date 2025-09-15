Действующий губернатор региона набрал 60,79% голосов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 60,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко - 22,65%, третье место занимает депутат заксобрания региона Лариса Егорова, выдвинутая партией "Справедливая Россия - За правду", - 8,08%, кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков набирает 5,82% голосов.

Мнение экспертов об итогах выборов

Директор института региональных проблем Николай Юханов рассказал, что предвыборная кампания была конкурентной. Основным оппонентом действующего главы стал бывший губернатор региона Сергей Левченко, выдвинутый КПРФ. Также, эксперт отметил, что Лариса Егорова ("Справедливая Россия") и Виктор Галицков (ЛДПР) вели свои активные избирательные кампании.

В то же время генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов считает, что действующий губернатор с начала избирательной кампании стал лидером конкурентной предвыборной гонки. "Стоит сказать об отсутствии скандалов, об отсутствии конфликтности, о полном доминировании одного кандидата на этих выборах. <...> Остальные образовали устойчивую группу преследования и не занимались ничем, к сожалению, кроме как критикой кандидата-лидера. Это значит, что изначально сам ход кампании был предсказан и результат, на мой взгляд, тоже вполне предсказуем. Потому что когда в ситуации возникает один лидер и группа критиков, то, собственно, со старта уже все понятно", - отметил политолог.

О выборах

Кобзев сообщал ТАСС, что кандидатура сенатора от исполнительной власти региона будет определена в указанные в законодательстве сроки. В избирательную комиссию был внесен список кандидатов на пост сенатора РФ, включающий первого вице-спикера заксобрания области Кузьму Алдарова, зампреда регионального парламента Наталью Дикусарову и действующего сенатора от исполнительной власти Приангарья Андрея Чернышева.

Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года. Он сменил Левченко, руководившего регионом с 2015 года. 13 сентября 2020 года Кобзев, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором Иркутской области, получив голоса 60,79% избирателей

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков работали 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). По данным на 18:00 (13:00 мск) явка на выборах составила 31,46%. В списки избирателей включены более 1,8 млн человек.