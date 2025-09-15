По итогам обработки 100% протоколов, 70,94% избирателей отдали свой голос за действующего губернатора Дмитрия Махонина

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Пермского края составила 49,03%, в голосовании приняли участие 967 208 человек. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"По предварительным результатам голосования на выборах губернатора Пермского края, всего в них приняли участие 967 208 человек, что составляет 49,03% избирателей. Данная явка является рекордной на выборах губернатора Пермского края", - сообщили в крайизбиркоме.

По итогам обработки 100% протоколов 70,94% избирателей, или 685 577 человек, отдали свой голос за действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова получила 10,3% голосов, выдвинутая "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионерка Людмила Караваева - 3,26% голосов. Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Олег Постников получил 7,89% голосов, выдвинутый партией "Новые люди" гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов - 5,87%. Окончательные итоги голосования будут известны после их утверждения на заседании избирательной комиссии Пермского края.

Ранее Махонин предложил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ от региона, ими стали действующий сенатор Андрей Климов, первый заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев и первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Решение о наделении полномочиями сенатора будет принято избранным губернатором не позднее следующего дня после официального вступления в должность.

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Во главе региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего на должность министра экономического развития РФ. 13 сентября 2020 года Махонин был избран губернатором Пермского края, получив 75,69% голосов избирателей.