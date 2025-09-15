Побеждающий на выборах главы Коми Гольдштейн поблагодарил жителей за доверие

Врио губернатора региона отметил, что в регионе начали наводить порядок в государственном и муниципальном управлении, в социальной и бюджетной сферах

СЫКТЫВКАР, 15 сентября. /ТАСС/. Лидирующий на выборах главы Республики Коми врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн поблагодарил жителей республики за оказанное доверие и поддержку. Это возможность приступить к масштабным преобразованиям в регионе, сообщил он в своем Telegram-канале.

"От всего сердца благодарю вас за поддержку на выборах главы республики. Ваше доверие для меня значит больше, чем итоговый протокол избирательной комиссии. Это возможность вместе с вами приступить к масштабной работе по преобразованию нашей Коми в лучший регион Севера России. Прежде всего - по качеству и уровню жизни людей, живущих в уникальной по красоте и природным богатствам республике", - написал Гольдштейн.

Вместе с жителями в регионе начали наводить порядок в государственном и муниципальном управлении, в социальной и бюджетной сферах. Нашли внутренние ресурсы на решение самых острых проблем и обсудили перспективы развития всех территорий, отметил он.

"В своей работе я опираюсь на наших ветеранов Великой Отечественной войны, героев - участников СВО, на каждого из вас - тружеников Коми - рабочих, аграриев, инженеров, учителей, врачей, работников культуры и спорта. Я чувствую силу традиций народа коми. Наши планы и проекты поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Мы видим реальную помощь от правительства страны", - отметил Гольдштейн.

По данным избиркома Коми, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Гольдштейн получает 70,04% голосов. На выборах в Госсовет Коми по одномандатным округам на всех 15 округах лидировали представители "Единой России". На выборах по единому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия" получила 44,5% голосов, на втором месте - КПРФ с 14,87%, на третьем - ЛДПР с 14,11% голосов, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала 7,07% голосов, "Новые люди" - 5,96% голосов. Остальные набрали менее 5% голосов и не получают мандатов: партия "Зеленая альтернатива" - 3,86%, партия "Коммунисты России" - 3,61%, партия "Родина" - 0,96%.