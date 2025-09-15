По мнению парламентария, ЕС таким образом пытается надавать на Россию на фоне переговоров с Украиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз с помощью ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам пытается надавить на РФ на фоне возможных переговоров с Украиной. Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя возможные ужесточение ЕС процесса получения туристических виз.

"Сейчас реально очень сложно получить визу, очень много отказов. Они в данный момент времени хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера. Они думают, что визу не дадут, люди начнут возмущаться и, соответственно, будут высказывать свое недовольство властью. Отчасти этот инструмент они пытаются использовать. Это провокация. Люди, которые хотят оформить визу, получали ее уже много раз. У них связана жизнь с другими странами. Потому что тем, кому виза и раньше была не нужна, они уже переформатировались и приняли, что отпуск за границей пока невозможен. Так что получение визы для россиян - это чаще какие-то жизненные необходимости: семейные, учебные. Конечно, это нарушает права человека, но разве там об этом думают? Они же не будут даже думать об этом. Им нужно поддавить на фоне переговоров, может мы что-то уступим", - заявила Журова.

Ранее Испания временно прекратила выдачу виз гражданам РФ. По сообщению ANSA, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС могут войти более жесткие ограничения на получения виз для россиян. Пакет должен быть представлен 15 сентября.