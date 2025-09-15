В частности, за самовольное оставление воинской части такой категории военных предлагается назначать наказание виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ужесточении ответственности для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны и нарушивших его условия. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статьи 337 УК РФ, 338 УК РФ 339 УК РФ (самовольное оставление части, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами - прим. ТАСС)", - сказано в материалах заседания.

Там отмечается, что все изменения касаются заключенных, которые освобождены от наказания после подписания контракта с Минобороны. В частности, за самовольное оставление воинской части такой категории военнослужащих предлагается назначать наказание виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящий момент для любых военнослужащих максимальный срок наказания за это преступление составляет пять лет лишения свободы.

"Поправками предлагается ввести особо квалифицированные составы уголовных преступлений в трех статьях: самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ) и уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (339 УК РФ). Особо квалифицированными составы являются потому, что наряду с иными признаками элементов составов преступления предлагается ввести специальные субъекты - лицо, освобожденное от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы в порядке, установленном ст. 80.2 УК РФ, а также лицо, в отношении которого приостановлено производство по уголовному делу по ходатайству командования военной части", - рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он пояснил, что специальными субъектами предлагаемых составов являются лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления против военной службы, ранее уже подвергавшиеся уголовному преследованию.

"В случае совершения указанными лицами таких деяний, как самовольное оставление части или места службы, дезертирство или уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иного обмана - в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, санкция в виде лишения свободы ужесточается. Например, за самовольное оставление части, а равно неявку в срок продолжительностью свыше одного месяца без уважительных причин на службу указанными лицами и в период указанных обстоятельств предлагается установить наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет", - резюмировал он.

