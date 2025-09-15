По словам помощника президента России, развитие сотрудничества Москвы и Ханоя в морской сфере "всецело отвечает духу стратегического партнерства

ХАНОЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита во Вьетнам провел встречу с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом.

Как сообщили в Морской коллегии РФ, в ходе консультаций стороны обсудили вопросы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества в области национальной морской политики, а также поддержания установленного международным правом режима деятельности в Мировом океане. Также рассмотрен широкий спектр тем военно-морского сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, заходов кораблей в порты сторон, организацию военно-морского образования. Отдельное внимание уделено военно-техническому сотрудничеству в морской сфере.

По словам помощника президента РФ, развитие сотрудничества Москвы и Ханоя в морской сфере "всецело отвечает духу стратегического партнерства, установившегося между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам". "Наши страны нацелены на всемерное укрепление стратегической стабильности в Мировом океане и настроены на дальнейшее углубление совместной работы в деле борьбы с широким спектром вызовов и угроз, возникающим на наших морских рубежах", - подчеркнул он.

Патрушев отметил, что сотрудничество двух государств в военно-морской сфере проверено временем. "Наши флоты укрепляют и расширяют взаимодействие, а вьетнамские моряки уже много лет эксплуатируют корабли советских и российских проектов, отлично знают и высоко ценят возможности российского оружия. Убежден, что у Москвы и Ханоя имеются огромные перспективы в дальнейшем развитии сотрудничества, направленного на укрепление военно-морского потенциала наших стран", - указал председатель Морской коллегии РФ.

С 15 по 18 сентября Патрушев в Ханое и Вунгтау проведет переговоры по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.