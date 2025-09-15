"Единая Россия" получила 24 из 38 мандатов в городском совете Орла

Оставшиеся места поделили кандидаты от партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Новые люди", Партии пенсионеров и ЛДПР

ОРЕЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия", по предварительным данным, получила 24 из 38 мандатов на выборах в Орловский городской совет народных депутатов. Об этом сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"По предварительным итогам голосования на выборах депутатов Орловского городского совета народных депутатов седьмого созыва: 24 мандата получили кандидаты, выдвинутые всероссийской политической партией "Единая Россия", - сказано в сообщении.

Восемь мандатов получили кандидаты от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", три мандата - кандидаты от КПРФ, по одному мандату - кандидаты от партии "Новые люди", Партии пенсионеров и ЛДПР. Явка на выборах на территории Орла составила 30,95%.

Депутаты Орловского городского совета седьмого созыва будут избирать нового мэра Орла. Выбор предстоит сделать из кандидатов, предложенных губернатором региона Андреем Клычковым в соответствии с новым федеральным законом. Кандидатуры главе региона представит специально созданная комиссия.