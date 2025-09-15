Сенатор Карасин выявил "признак культурно-исторической неполноценности" на Украине

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что речь идет о введение на Украине языковых патрулей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Обсуждения о введении на Украине языковых патрулей - это "признак культурно-исторической неполноценности" отдельных представителей общества. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Неужели наши украинские братья дошли до клинического идиотизма? Как можно всерьез обсуждать введение языковых патрулей на улицах Украины? Это очевидный признак культурно-исторической неполноценности. Многонациональная Украина, ее история, искусство и традиции умываются слезами, отторгают саму себя и пытаются замкнуться в национал-нетерпимости ко всему, что связано с ее окружающим миром. А ведь были у нее и остаются друзья и корни. Горестно узнавать все это", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

В понедельник, 15 сентября, языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что введение языковых патрулей может привести к дестабилизации общества, которое воспримет такой шаг как давление.

Вопрос создания языковых патрулей часто поднимается в украинском обществе. Нередко с такой инициативой выступают представители местных властей. Так, в октябре прошлого года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что хочет запустить языковые патрули в городе. Идея мэра так и не была реализована, так как из бюджета города на это денег не выделили.