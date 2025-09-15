В России изменили положение о лицензировании деятельности по химоружию

Теперь профилактические визиты и осмотры могут проводиться как в форме бесед, так и с помощью видео-конференц-связи или мобильного приложения "Инспектор"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило изменения в положение о лицензировании деятельности по хранению и уничтожению химического оружия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Там подчеркивается, что отныне профилактические визиты и осмотры могут проводиться как в форме бесед, так и с помощью видео-конференц-связи или мобильного приложения "Инспектор".

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение N 2 к положению о лицензировании деятельности по хранению и уничтожению химического оружия, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года", - говорится в документе.