В горсовет избрали 30 депутатов

СМОЛЕНСК, 15 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получила большинство голосов на выборах в городской совет VII созыва в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В Смоленске состоялось голосование на выборах в городской совет VII созыва. Жители областного центра голосовали очно на 134 избирательных участках, а также онлайн с помощью дистанционного электронного голосования. В голосовании лидировала "Единая Россия". Партия набрала 53,65% голосов", - отметил Анохин.

Сообщается, что в горсовет избрано 30 депутатов. Всего баллотировались представители шести партий, из которых пять смогли преодолеть пятипроцентный барьер: 11,86% - "КПРФ", 11,52% - "Новые люди", 10,2% - "ЛДПР", 6,34% - "Партия пенсионеров".

"Выборы прошли спокойно и без нарушений. В избирательной кампании было задействовано более 1 500 членов избиркомов и 646 наблюдателей. Благодарю каждого из них за активную работу, а смолян - за неравнодушную позицию к будущему родного города", - подчеркнул Анохин.

По его словам, более 90 тыс. смолян приняли участие в выборах, и почти каждый четвертый воспользовался ДЭГ. По показателю явки на ДЭГ Смоленская область заняла третье место в стране.