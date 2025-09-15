Олег Степанов на встрече с политическим директором канадского внешнеполитического ведомства Ричардом Арбайтером отметил отсутствие "каких-либо причин" российской стороны для поражения целей на польской территории

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов изложил властям Канады позицию Москвы относительно сообщений об инциденте с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше.

Как заявили ТАСС в российском диппредставительстве в Оттаве, Степанов на встрече с политическим директором канадского внешнеполитического ведомства Ричардом Арбайтером "подчеркнул, что у РФ не было каких-либо причин для физического воздействия на цели в Польше или в любой другой стране НАТО, как и для нарушения воздушного пространства НАТО".

"Посол также заострил внимание на предложении Москвы Польше незамедлительно провести двусторонние консультации относительно сообщений об инциденте с БПЛА, - уточнили в диппредставительстве. - Как он отметил, Варшава в соответствии с установленной дипломатической практикой должна была использовать существующие двусторонние каналы связи с Москвой, прежде чем публично выступать с обвинениями или выносить этот вопрос на обсуждение в НАТО". В посольстве также констатировали, что власти Польши "пока не представили каких-либо доказательств своих утверждений".

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила уверенность, что у Польши нет доказательств о якобы атаке российских беспилотников, объяснив действия Польши тем, что стране "нужно поддерживать русофобию на плаву".