Возможность контакта главы МИД РФ и госсекретаря США находится в процессе обсуждения

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждается, шансы ее проведения высокие. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В процессе обсуждения. Я думаю, шансы высокие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС не отвергла возможность встречи Лаврова и Рубио

Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.