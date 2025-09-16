Эксперт Бибаров-Государев: освобождение Ольговского развеет иллюзии Киева

Председатель Общественной палаты Запорожской области заявил, что Украине не стоит считать, что какая-то часть региона остается за ней

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Освобождение российскими военными населенного пункта Ольговское в Запорожской области должно развеять иллюзии киевского режима о том, что часть исторического российского региона останется под украинской оккупацией. Таким мнением поделился с корреспондентом ТАСС председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Освобождение Ольговского, продвижение наших войск по территории Запорожской области и в частности на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР - это яркое свидетельство того, что освобождение региона продолжается, несмотря на все внешнеполитические события, которые происходят сегодня. И того, что наш регион планомерно переходит под контроль окончательно российских войск. Фактически происходит деоккупация. Это еще один сигнал киевскому режиму, что тешить себя иллюзиями о том, что какая-то часть Запорожской области останется за ними, не стоит", - считает собеседник агентства.

15 сентября в Минобороны России сообщили, что в результате наступления подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Ольговское в Запорожской области.