В Камчатском крае утвердили результаты выборов губернатора

Как сообщили в краевом правительстве, победу одержал действующий глава региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Камчатского края утвердила результаты выборов главы региона, на которых победу одержал действующий губернатор Владимир Солодов. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Избирательная комиссия Камчатского края определила окончательные результаты выборов губернатора Камчатского края. В соответствии с постановлением, принятым избиркомом, уверенную победу одержал действующий губернатор Солодов Владимир Викторович. В его поддержку было подано 67 820 голосов избирателей, что в процентах составляет 62,97%", - приводятся слова председателя избирательной комиссии Камчатского края Инги Ирининой.

Она напомнила, что выборы проходили 12, 13 и 14 сентября. "Это была самая спокойная избирательная кампания за последние годы, потому что ни в один из дней ни по итогам подсчета голосов избирателей, ни к моменту проведения заседания в избирательную комиссию не поступило ни единой жалобы, ни единого заявления", - отметила Иринина.

Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набрала 13,82% голосов избирателей, выдвинутый КПРФ зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов - 13,30%, кандидат от партии "Коммунисты России", юрисконсульт союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" Дмитрий Тюрин - 5,13 %.

Владимир Солодов был назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина, сменив возглавлявшего регион с 2011 года Владимира Илюхина. 13 сентября 2020 года Солодов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором региона, набрав 80,51% голосов избирателей.