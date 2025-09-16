Замглавы МИД РФ сообщил, что "если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика", то нет оснований говорить и трехстороннем формате

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пока от киевского режима не будет разумного отклика на предложения российской стороны, говорить о возможности проведении саммита в формате трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США не приходится. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин ранее сказал "исчерпывающим образом все, что требуется в части, касающейся контактов с Зеленским".

"Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате", - подчеркнул Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что готов пригласить Зеленского в Москву, если он готов к встрече. Однако лидер киевского режима в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался от этого предложения. Позже, выступая на Восточном экономическом форуме, российский президент назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с Зеленским, а также отметил, что Россия готова гарантировать как его безопасность, так и представителей Киева, если они решат приехать.