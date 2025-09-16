На встрече обсудят укрепление взаимодействия в сфере безопасности и региональную проблематику, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе.

"Также на переговорах в Багдаде, кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия, будет обсуждаться региональная проблематика", - добавили там.