Депутат Госдумы добавил, что количество нарушений на выборах год от года снижается, и этот год не является исключением

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция диктует и общую атмосферу в стране, в том числе на ее фоне неуместными были бы попытки создать хайп на выборах - для россиян такое было бы неприемлемо. Такое мнение высказал ТАСС политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"Выборы прошли в такой строгой атмосфере, без шоу, без популизма, без хайпа, без скандалов каких-то и так далее. Сейчас это все народ у нас не приемлет. Идет специальная военная операция, ребята сражаются и гибнут на фронте. Много семей, которые связаны с СВО в тылу, и какие-то шоу, какой-то хайп и так далее, в общем-то, люди считают неуместным", - сказал Матвейчев.

Он отметил, что в 2025 году единый день голосования, который в некоторых регионах растянулся на три и более дней, прошел в целом спокойно, без происшествий и значительных нарушений. "Количество нарушений на выборах год от года снижается, и этот год не является исключением", - добавил собеседник агентства.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что действительно фиксируется тенденция по снижению обращений, в которых бы содержались сведения о конкретных нарушениях. По данным на 15 сентября, за время выборов в ЦИК поступило более 1,6 тыс. обращений, 312 из них содержали сведения о предполагаемых нарушениях законодательства. Все обращения о предполагаемых нарушениях на выборах будут рассмотрены.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.