Секретарь генсовета ЕР, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев подчеркнул, что претенденты в депутаты должны понимать, какие задачи им предстоит решить для улучшения качества жизни населения

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" рассматривает возможность включения жителей ДНР в списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщил ТАСС секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

"Конечно, обязательно (такая возможность рассматривается - прим. ТАСС). Кандидаты в депутаты в Госдуму должны быть представителями регионов. Они должны знать проблематику, которая сегодня есть, они должны четко понимать запрос жителей для того, чтобы работать потом в высшем законодательном органе нашей страны", - ответил Якушев на вопрос о том, рассматривается ли возможность включения жителей ДНР в кандидаты в депутаты Госдумы от ЕР на выборах 2026 года.

Он добавил, что кандидаты в депутаты должны понимать, какие проблемы им нужно решить, чтобы сделать жизнь людей лучше. "Эта цепочка, эта связь работает только тогда, когда человек живет проблемами регионов, поэтому, конечно, все, что касается сегодня кандидатов, кто будет рассматриваться в депутаты в 2026 году, в первую очередь, конечно, это будут представители регионов", - заключил собеседник агентства.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва, - 20 сентября.