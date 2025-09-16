ВВС альянса разместят в Польше, сказал специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Формат операции НАТО "Восточный часовой" (Eastern Sentry) может трансформироваться в постоянно действующую программу по патрулированию воздушного и морского пространства с базированием военно-воздушных сил альянса на его восточном фланге, в Польше. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Создание и трансформация натовского формата "Восточный часовой" в постоянно действующую ротационную программу постоянного патрулирования как воздушного, так и морского пространства предполагает размещение и базирование военно-воздушного компонента на восточных рубежах альянса", - сказал он.

По данным эксперта, Германия направила в зону проведения операции "Восточный часовой" четыре истребителя Eurofighter Typhoon, Франция - три Dassault Rafale, Дания - два F-16AM. Ожидается, что Великобритания усилит группировку истребителями Typhoon FGR4 с высокоточными ракетами Brimstone 3. Также ведутся переговоры о развертывании зенитных ракетных комплексов Sky Sabre.

Несмотря на то, что ключевым направлением милитаризации российского приграничья выбрано балтийское, Польша выступает "потенциальным плацдармом проецирования не только военных угроз, но и реализации масштабного развертывания натовского контингента на восточном фланге". Так, польское Бюро национальной безопасности сообщило 14 сентября в сети Х о подписании президентом Польши Каролем Навроцким постановления, разрешающего пребывание иностранных военных в стране в связи с операцией "Восточный часовой". Эксперт также напомнил, что Навроцкий 11 сентября, открывая заседание Совета национальной безопасности, заявил о необходимости увеличить национальные расходы на вооружение до 5%.

Степанов отметил, что Варшава с 2018 года выступает одним из лидеров ЕС по темпам закупки военной техники, а также предпринимает активные попытки по развитию национального ВПК за счет локализации производства ведущих зарубежных компаний. После реструктуризации в 2002-2012 гг. ведущие предприятия польского ВПК были объединены в государственные холдинги. Крупнейшими из них на сегодняшний день являются "Польский оборонный холдинг" (Polski Holding Obronny sp. z o.o., ранее Bumar), производящий САУ Krab, самоходные минометы M120 Rak, ЗРК Grom и Piorun и многое другое, и "Польская группа вооружений" (Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ).

12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса "Восточный часовой" (Eastern Sentry). Операция стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Договора о НАТО в связи с инцидентом с БПЛА над территорией Польши. Рютте уточнил, что в операции, которая будет включать элементы воздушной и наземной обороны, примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ.