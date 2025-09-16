Случайных людей и популистов среди них практически не осталось, отметил депутат Госдумы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ответственность, работоспособность, умение решать реальные проблемы, а не заниматься популизмом потребуются от губернаторов, избранных в российских регионах на прошедших выборах. Этими качествами обладают практически все главы субъектов РФ, случайных людей и популистов среди них практически не осталось, считает политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, что по итогам выборов 2025 года во всех 20 регионах, где проходили выборы губернаторов, победу одержали те кандидаты, которые уже фактически являются главами регионов.

"Сейчас от губернаторов требуются ответственность, внимание к семьям участников СВО, это один из основных таких мощных критериев. Учитывая экономические санкции, все губернаторы работают в авральном режиме, 24 часа в сутки, [от них требуется] работа практическая: меньше на публику - больше дела, что называется. У нас, собственно, губернаторы все именно такие. Случайных людей или людей, которые за счет популизма стали губернатором, таких в губернаторском корпусе практически не осталось", - ответил Матвейчев на вопрос ТАСС о том, какие качества потребуются от избранных глав регионов, особенно на прифронтовых территориях.

Он отметил, что практически все управленцы, возглавляющие субъекты РФ на данный момент, прошли так называемые школы губернаторов, имеют опыт и уже проявили себя.

"Все заточены именно на работу, люди работоспособные, люди, уже проявлявшие себя и в качестве действующих губернаторов - некоторые избраны повторно. Но и те, кто новые [на посту губернаторов], тоже все с заслугами и проверенные люди", - охарактеризовал эксперт победителей губернаторских кампаний.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.