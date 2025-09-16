По словам замглавы МИД России, есть те, кто "перекрикивает голоса, транслирующие более здравые оценки"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подход администрации президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования на Украине идет от здравого смысла. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Позиция американской администрации идет от здравого смысла, - сказал он. - Те обсуждения и понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, - это задел, которым не просто нельзя пренебрегать, но на него необходимо опираться. Альтернативы движению именно в этом направлении, если мы говорим об урегулировании, нет".

"Не все в американских идеях нас устраивает, понятно, по-другому быть не может, - добавил замминистра. - Но то, что происходит сейчас, это задний ход, на который изо всех сил жмут противники урегулирования, противники Трампа, их немало и внутри США, и в европейских столицах, которые одержимы самовнушением в части того, что Россию можно поставить на колени, нанести ей стратегическое поражение".

По словам Рябкова, группа оголтелых милитаристов и тех, кто не может осознать суровую для себя реальность о том, что победа над ядерной державой в принципе невозможна, "к большому сожалению, перекрикивает голоса, транслирующие более здравые оценки". "Хотелось бы, чтобы этот белый шум, параноидальный, создаваемый этой европейской группой, не заглушал тот здравый смысл, который звучал и звучит из Вашингтона", - заключил он.